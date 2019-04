Deventer Drukkerij Roto Smeets vraagt na ‘dramatisch’ jaar zelf het faillissement aan

UPDATEDrukkerij Roto Smeets heeft dinsdagmiddag het faillissement aangevraagd. Het bedrijf kan de salarissen niet meer betalen en de bank geeft geen krediet. Daarop restte de directie van de drukkerijen in Deventer, Doetinchem en Weert niks anders dan zelf de gang naar de rechter. Bij de drukkerij in Deventer worden onder meer de tijdschriften Donald Duck en Libelle gestuurd.

,,Wij zullen er nu met de curator alles aan doen om de gefailleerde drukkerijen door te starten, zoveel mogelijk banen proberen te behouden en de productie voor en de dienstverlening aan onze klanten voort te zetten”, zegt Joost de Haas, CEO van de Roto Smeets Group. De drukkerij zag volgend De Haas na een relatief goed 2017 vorig jaar een ‘dramatische verslechtering van de markt’. ,,Papierprijzen stegen terwijl onze volumes twee keer harder daalden dan het gemiddelde van de laatste jaren.’’ Een ingrijpende reorganisatie afgelopen najaar, waarbij 85 medewerkers hun baan verloren, mocht niet meer baten. Gisteren werd al bekend dat er uitstel van betaling was aangevraagd.

Ontslagvergoeding

De dalende vraag naar drukwerk maakt dat Roto Smeets de laatste jaren al meermalen ingreep en moest afslanken. Probleem is nu volgens De Haas dat het bedrijf sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) een hogere vergoeding moet betalen aan vertrekkende werknemers. Hoger dan dat in het in het verleden binnen het eigen ‘sociaal plan’ gewoon was te doen. De kosten die hierdoor aan de noodzakelijke reorganisaties kleven, zijn hierdoor voor het bedrijf niet meer te dragen.

Volledig scherm Roto Smeets © FOTO HISSINK

Volgens De Haas was het huidige bankroet via een meer ‘flexibele wetgeving’ te voorkomen geweest. ,,Deze nieuwe wet werkt in een krimpende bedrijfstak als de onze echter eerder als een ‘a-sociaal plan’ en dwingt ons de mensen op straat te zetten’’, stelt de teleurgestelde topman. Volgens hem nam zijn bedrijf voor de komst van de WWZ ‘op een sociale manier’ afscheid van bijna duizend medewerkers. ,,Zo konden wij geleidelijk onze capaciteit aan de dalende markt aanpassen.’’

Interne memo

In een intern memo van de ondernemersraad aan de medewerkers, in handen van deze De Stentor, doet de Roto Smeest Group uit de doeken gedaan wat de directe aanleiding was om het faillissement aan te vragen. ,,Directe aanleiding is dat de bank afgelopen donderdag het krediet heeft stopgezet, en wij dus op basis van de facturen die we naar klanten sturen geen geld meer kregen om aan alle betalingsverplichtingen te voldoen", legt de ondernemingsraad aan de gedupeerde collega's in de memo uit. De ondernemingsraad is uitermate teleurgesteld.

‘Voor iedereen ontslag’

FNV-bestuurder Bernard van Iren werd dinsdagmiddag door de directie geïnformeerd over de faillissemenstaanvraag. Hij verwacht dat de curator nu bij het UWV ontslag zal aanvragen voor alle personeelsleden. ,,Vanuit deze CAO hebben wij gelukkig een eigen mobiliteitscentrum dus dat wordt in werking gesteld. Volgende week verwacht ik sessies met UWV en FNV op de verschillende locaties. Iedereen moet een nieuwe baan zoeken, of er nu een doorstart komt of niet. Dan kun je beter een andere baan af moeten zeggen dan met lege handen te staan", zegt van Iren.

Volledig scherm De drukker van 'het vrolijkste weekblad' van Nederland is in mineur: Roto Smeets zit in zwaar weer, bankroet dreigt nu uitstel van betaling is aangevraagd. © ANP/Donald Duck

In de drukkerij in Deventer is de verslagenheid groot, meldt een van de medewerkers. Het nieuws komt toch als donderslag bij heldere hemel, ondanks de slechte prognoses in de drukkersbranche. ,,We werken gewoon door, maar we weten niet zo goed wat er er van moeten vinden", zegt een van hen. ,,Vanmiddag is er een bijeenkomst geweest. Het gaat allemaal wel heel snel.”

