Deventer drukkers houden adem in nu moederbedrijf in heel zwaar weer verkeert

Deze ochtend is bekend gemaakt dat moederbedrijf Circle Media Group surseance van betaling aangevraagd heeft. Op zo'n mededeling volgt negen van de tien keer later het harde oordeel: faillissement. Maar de Deventenaren hopen. En zolang het oordeel niet geveld is, mag je dat. Dus blikken ze niet vooruit. Rond de gigantische drukkerij, ingeklemd tussen Hunneperkade en Industrieweg is het deze maandagmiddag buiten uitgestorven. Iedereen werkt. Want als iets kan helpen, dan is dat het misschien. Aan de medewerkers, ruim 400 in Deventer, ligt het dan ook niet. Ze doen hun stinkende best om de tientallen publieksbladen van Nederland zo mooi mogelijk in de winkels en op de deurmat van abonnees te krijgen. Donald Duck rolt sinds 1952 van de pers. De Margriet al vanaf 1938.