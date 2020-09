Deventer dubt over tijden voor afsluiting veelbesproken Vogeleiland, kans op behoud vogels stijgt

Jouw mening We moeten massaal ons blote lijf laten zien in de strijd voor body positivity

11:04 Dieetgoeroe Sonja Bakker is te mager en daar heeft iedereen een mening over. Tegelijkertijd deelt Miljuschka Witzenhausen regelmatig foto's van haar welgevormde ontblote lichaam op Instagram. En je kan het al wel raden, ook daar wil iedereen iets van vinden. Zowel positief als negatief. De presentatrice staat bekend om haar strijd voor body positivity, want in een wereld voor gepolijste plaatjes en hyperstrakke lijven wil zij strijden voor een realistischer beeld. Het is volgens haar tijd voor een tegengeluid. In een nieuwe documentaire gaat ze het gesprek aan over het ideale lichaam. Moeten we nu met zijn allen massaal ons ‘realistische’ blote lijf laten zien?