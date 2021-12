Deventer economie maakt in tien jaar groeispurt door en breekt record

Covid of niet, Deventer staat er economisch goed voor. Het aantal mensen dat in Deventer aan het werk is, tikt een recordhoogte aan. Bovendien: Deventer telde niet eerder zoveel bedrijven. De economische groei is vooral opvallend vergeleken met de stand van zaken tien jaar geleden. ,,We zijn echt op de goede weg, alhoewel we moeten afwachten wat de coronacrisis uiteindelijk doet.”