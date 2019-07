Deventer eerwraak-zaak gaat in december verder

Hockeystick

Iemand die bij hem was zou het slachtoffer hebben geslagen met een hockeystick. Deze 48-jarige man is niet in hoger beroep gegaan tegen de zeven jaar cel die hij opgelegd kreeg voor doodslag. De advocaat van D. betoogde bij de rechtbank al dat geen sprake is van eerwraak en moord. Bij eerwraak had de broer of vader van het nichtje in actie moeten komen. Zijn cliënt zou verder niet met voorbedachten rade naar het slachtoffer zijn gegaan met de bedoeling hem van het leven te beroven.