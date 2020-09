Deventer eist geld van Rijkswaterstaat om ‘inpikken’ grond voor aanpak A1

Nieuwe eigenaar De Patron: ‘Blij dat het in Twellose handen blijft’

1 september Rasechte Twellonaar Ronald Lieferink heeft restaurant De Patron in het hart van het dorp overgenomen, maar zal er niet zelf de scepter gaan zwaaien. Daarvoor heeft hij het nog veel te druk met zijn eigen groothandel en het Klompenfeest. ,,Het was vooral belangrijk dat er geen rare piepersnijers in zouden komen en dat deze zaak in Twellose handen zou blijven.”