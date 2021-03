Deventer en NS willen geld gaan vragen van ‘langparkeerders’ in ondergrondse fietsenstalling

video Stadshub Fietskoe­rier opent in de week dat Deventer besluit geen fossiele brandstof meer toe te staan in binnenstad

26 maart Fietskoerier Deventer heeft de wind mee. De nieuwe bedrijfslocatie, precies tussen snelweg en binnenstad in, biedt ruimte voor alle dromen van ondernemer Joost Arends. En dat in de week waarin de gemeente Deventer aankondigt dat per 2025 geen enkele leverancier die rijdt op fossiele brandstof nog welkom is in de binnenstad. ,,We hebben al maar wat elektrische fietsen erbij gekocht’’, lacht Arends.