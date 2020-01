Deventer en onderzoekers botsen opnieuw over ranglijst woonlasten

In de aangepaste ranglijst zijn de gemiddelde woonlasten voor een meerpersoonshuishouden in Deventer 780 euro per jaar. Daarmee neemt Deventer een zeventiende plek in, achter onder meer Apeldoorn (830) en Enschede (834). Koploper is Leiden (878). Het gaat om een optelsom van ozb, riool- en afvalstoffenheffing.