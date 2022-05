Deventer en woonwagenbewoners schikken in slepende zaak over opruimactie

Randweg Twello is van de baan, maar wat wordt nu de oplossing voor het verkeer?

Wat gaat de gemeente Voorst met Twello doen, nu de afronding van de randweg van de baan is? Het omstreden plan is een maand geleden afgeschoten, omdat er niet genoeg geld is. Maar de verkeerssituatie in het dorp vraagt volgens de politiek om maatregelen. ,,Waar het nieuwe college mee komt, is mij een raadsel.’’

30 mei