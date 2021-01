Deventer festivalseizoen 2021 geeft organisatoren kopzorgen: ‘Er moeten garanties zijn, vooral financieel’

Organisator Maurice Endeman kan nog niet zeggen of er dit jaar een Deventer Stadsfestival komt. Het evenement staat vooralsnog gepland voor zaterdag 3 juli. ,,Er is nog te veel onduidelijk’’, zegt Endeman. ,,Als er uiterlijk medio maart meer duidelijkheid is en het licht op groen gaat, kunnen we het festival goed in de steigers zetten. Maar dan moeten er wel garanties zijn, vooral financieel. Medio maart is wat mij betreft wel de absolute deadline.’’