Deventer filmmaker met documentaire op publieke omroep

interviewHet levensverhaal van Or Rozenfeld (27), een vrijzinnige Joodse muzikant die in Berlijn wordt geconfronteerd met zijn familiegeschiedenis, is vastgelegd door Sharon Kromotaroeno (26) uit Deventer. Haar documentaire 'Voordat ik geboren was' komt op de NPO.

Sharon Kromotaroeno: ,,Ik ontmoette Or Rozenfeld in de bus tussen Den Haag, waar mijn ouders wonen, en Antwerpen, waar ik met mijn toenmalige vriend woonde. We waren de enigen en hij begon te tokkelen op zijn ukelele. Wat hij speelde, klonk jazz-achtig. Ik liep naar hem toe en zei dat ik een film over jazz wilde maken. Dat was ik inderdaad al van plan. Hij verstond me niet en dacht dat ik uit Azië kwam, wat deels waar is, want mijn vader is Javaans-Surinaams. In het Engels konden we elkaar verstaan en Or was enthousiast over mijn idee.

Hij kwam bij ons logeren en ik bij hem - in Israël, waar hij vandaan bleek te komen. Ik vond Israël sowieso al interessant en Or had over het conflict met Palestina onorthodoxe opvattingen. Een mondiale kijk. Zo is hij voor een tweestatenoplossing omdat hem dat het beste lijkt voor de vrede. Ook ongebruikelijk: Or is Joods, heeft Arabische vrienden én vrienden uit andere Joodse stromingen. Bijna altijd leven die groepen gescheiden van elkaar.

Optimist

Volledig scherm Het Holocaust-monument in Berlijn. FOTO EPA Or had een bepaald optimisme over het Israël-Palestina-conflict - hij denkt dat het goed komt - én vertrok naar Berlijn om zich daar als muzikant te vestigen. Zijn grote droom. Ik zocht hem op. Berlijn trok hem vanwege de vrije cultuur. Er is daar elke dag wel ergens een jazzfeest. Bovendien heeft de stad een grote Joodse gemeenschap. Maar eenmaal in Berlijn ziet Or overal Holocaust-monumenten, daar kun je simpelweg niet omheen. Hij wordt geconfronteerd met zijn familiegeschiedenis. Bijna al zijn voorouders zijn vermoord tijdens de oorlog, behalve zijn opa en oma, die na de bevrijding voor een bestaan in Israël kozen.

Or heeft het moeilijk. Hij moet nieuwe vrienden maken, zijn plekje vinden en ziet steeds die nare geschiedenis om zich heen. Daar worstelt hij mee. Maar hij heeft doorzettingsvermogen, is sterk en gaat op zoek naar optredens. Want Or wil per se blijven. Wat me als geschiedenisliefhebber aanspreekt in zijn verhaal, is dat het iets zegt over de internationale verhoudingen van toen en nu. Zijn leven vertolkt facetten van het grotere.

Quote Hoewel ik dichtbij mocht komen, werden we geen vrienden. Sharon Kromotaroeno Ik heb Or een half jaar gevolgd in zowel Berlijn als Israël. Hoewel ik dichtbij mocht komen, werden we geen vrienden. Ik houd altijd een zekere afstand. Anders ga je misschien te veel zelf het verhaal beïnvloeden. Terwijl je wilt registreren. Mijn aanwezigheid blijft onzichtbaar en dat past goed bij mijn karakter: nieuwsgierig, maar niet zelf in de belangstelling willen staan. Ik ben een achtergrondpersoon.

De montage was de grootste uitdaging: dertig uur materiaal terugbrengen naar veertig minuten. Daarbij moest ik kiezen hoe politiek ik de film wilde hebben. Ik heb gekozen dat subtiel te doen. Politieke opvattingen zitten er zeker in, zonder dat Or zich uitspreekt. Maar uit zijn handelen kun je afleiden wat hij denkt. Het oordelen is aan de kijker.

Uitzending

Het Etty Hillesum Centrum was direct geïnteresseerd om de film te laten zien. Dat de publieke omroep dit ook wil doen, geeft veel voldoening. Voor mij de eerste keer en hopelijk de opmaat naar meer.

De Joodse programmering van de EO zendt Voordat ik geboren was uit. Waarschijnlijk dit najaar, misschien later dit seizoen. Ik ben tevreden met het resultaat - al zie je altijd dingen die beter kunnen - en superblij met mijn debuut op de nationale tv.