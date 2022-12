Deventer gaat slavernijverleden (verder) onderzoeken: ‘Mogelijk eerste Overijsselse stad die deze stap zet’

Topdrukte bij alarmcen­tra­les, maar droge lucht voorkomt een van de grootste problemen in wintertijd

Lege accu’s, een bevroren handrem of andere autopech: het komt deze koude dagen allemaal flink vaker voor. Door de stevige vorst in de afgelopen nachten gaat het aantal telefoontjes van bestuurders naar de diverse hulpcentrales flink omhoog. VHD Alarmcentrale in Deventer heeft het bijvoorbeeld over een stijging van 35 procent.

14 december