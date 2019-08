Deventer gaat steeds verder om crimineel buiten de deur te houden

‘Geef elke steen een verhaal’: Holten heeft op Canadese begraaf­plaats nog ruim 500 te gaan

7:00 ‘Geef elke steen een verhaal’. Dat was acht jaar geleden bij de opening van het Informatiecentrum Canadese Begraafplaats in Holten het streven. De vrijwilligers van de researchgroep, door de jaren heen geholpen door enkele duizenden scholieren uit Gelderland en Overijssel, zijn inmiddels een goed eind op weg. Van ruim 800 soldaten is nu een verhaal bekend. Het is maar de vraag of de overige levensverhalen ooit allemaal verteld kunnen worden. De tijd begint te dringen.