Deventer gaat strijd aan met Zwolle op NK tegelwippen voor een groenere tuin

Al één jaar geen nachtleven in Deventer en Zutphen: wat doet dat met de kroeg én stamgast?

21 maart De lichten staan uit, de taps zijn al een jaar niet gebruikt en er hangt zelfs amper meer een schrale bierlucht in de disco's en feestcafés. Het uitgaansleven ligt alweer een jaar op zijn gat. Toch houden ze bij De Tijd in Deventer en Schatjes in Zutphen de moed erin. ,,Je moet ophouden met stilstaan bij de vraag: Wanneer mogen we open? Want dat word je gek.’’