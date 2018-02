Deventer gaat voor aardgasvrij bouwen

De gemeente Deventer gaat afspraken maken over aardgasvrij bouwen bij nieuwbouw. Dat meldt de gemeente Deventer. Bij veel ontwikkelingen zijn energieneutraal en aardgasvrij al belangrijke uitgangspunten, zoals bij Steenbrugge (nieuwbouw), Zandweerd en de Holterwegzone (naast de Scheg, komt nog in ontwikkeling. Bij nieuwe projecten wordt aardgasvrij uitgangspunt en bij bestaande projecten gaat de gemeente in gesprek met de ontwikkelaars.

Wethouder Frits Rorink (CDA): ,,We zien dat veel ontwikkelaars en particulieren al de omslag maken naar aardgasvrij en duurzaam bouwen. Ook Deventer is ambitieus als het gaat om duurzaamheid. Daarom zoeken we de samenwerking om Deventer energieneutraal en duurzaam te maken.”

Ook het nieuwe kabinet wil vaart maken met duurzaam bouwen. Het recht op een gasaansluiting uit de Gaswet komt te vervallen. Daarnaast wordt de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) die geldt voor nieuwbouw, aangescherpt. Hierdoor wordt aardgasloos bouwen een steeds logischer stap.

Bij nieuwe ontwikkelingen zet de gemeente in op aardgasvrij bouwen. Bij nieuwbouwlocaties die al verder in het planproces zitten, wordt op basis van maatwerk en gesprekken gekeken of het hier ook haalbaar is om fossielvrij te bouwen.

De gemeente ziet veel kansen voor aardgasloos en duurzaam bouwen op basis van de strenger wordende normen en het brede draagvlak. De Omgevingswet die in 2021 in werking treedt, biedt de mogelijkheid om eisen voor duurzaam bouwen, te borgen.

Energieneutraal