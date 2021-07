Deventer gaat voortaan minder rigoureus bomen kappen na protesten over kaalslag

Kan publiek straks genieten van Deventer Stadshof? ‘We focussen op de panden, minder op de tuin’

7 juli Een reusachtige binnentuin midden in de stad van bijna drie voetbalvelden groot. Dat is het toekomstbeeld van de langverwachte Stadshof. In september of oktober moet op Grote Overstraat 17 een toegangspoort te zien zijn. Maar leidt die poort naar de Stadshof? Voorlopig niet. En misschien wel nooit. Projectleider van de gemeente, Piet-Hein de Leeuw, legt uit hoe het zit.