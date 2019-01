Deventer Geert Groote Huis opent bibliotheek

Het gaat om een fysieke collectie, maar werk is ook digitaal te raadplegen over Geert Groote en de Moderne Devotie. Dat kan ook terplekke. Er staat een laptop in het Geert Grootehuis aan het Lamme van Dieseplein, waarmee gemakkelijk en snel het boekenbezit is in te zien.

Het Geert Groote Huis is een initiatief om het gedachtengoed van Geert Groote (1340-1384, geboren in Deventer) uit te dragen. Groote is de grondlegger van de Moderne Devotie. De vernieuwingsbeweging keerde zich tegen de misstanden binnen de katholieke kerk en stond voor eenvoud, soberheid en medemenselijkheid.

Museumkaart

Onlangs werd bekend dat het Geert Grootehuis gecertificeerd is door Stichting Museumregister Nederland. Het betekent ook dat het Geert Grootehuis vanaf 1 juli de Museumkaart mag accepteren.

Museum Geert Groote Huis staat op fundamenten van de kapel van de Broeders van het Gemene Leven, de religieuze groepering die ontstond rondom Geert Groote.