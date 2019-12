Deventer gezin opnieuw slachtoffer van vuurwerk-aanslag: flinke schade aan woning

videoOpnieuw hebben onbekenden afgelopen nacht zwaar illegaal vuurwerk laten ontploffen bij een woning aan de Hungerstraat in Deventer. Dit keer werd de brievenbus van het huis opgeblazen. Twee nachten eerder was hetzelfde gezin ook al slachtoffer van een vuurwerk-aanslag.

Rond 03.40 uur was het afgelopen nacht weer raak in de wijk Keizerslanden. Via 112 kwam een melding binnen van een harde knal en rookontwikkeling, waarna zowel de politie als brandweer uitrukte.

Ter plaatse bleek de brievenbus van de bewuste woning met een enorme kracht uit de voordeur geblazen. Bovendien sneuvelden meerdere ramen aan de achterkant van het huis en brokkelde een deel van de gevel af. De vijf personen die in het huis aanwezig waren, bleven ongedeerd.

Quote Ik hoorde een explosie en een paar seconden later iets op m'n dak vallen. Jeffrey, overbuurman

Opnieuw werd een 'vuurwerk-aanslag' gepleegd op de woning aan de Hungerstraat in Deventer. © Rens Hulman / News United

De klep van de postgleuf vloog zo ver weg, dat deze op het dak van overbuurman Jeffrey terechtkwam. ,,Ik was naar de wc geweest en toen ik net terug in bed lag, hoorde ik de explosie. Een paar seconden later hoorde ik iets op m'n dak vallen.’’ Jeffrey ging naar buiten, zette een ladder tegen zijn dak en vond daar de klep van de brievenbus. ,,Die heb ik aan de politie gegeven.’’

Zelfde gezin slachtoffer

Diezelfde politie bevestigt dat de getroffen woning dezelfde is als waar in de nacht van vrijdag op zaterdag illegaal vuurwerk naar binnen werd gegooid. Daardoor sprongen de ruitjes boven de binnendeuren en werden het kastje van de deurbel en een stopcontact van de muur geblazen. In een muur ontstond een scheur en meerdere binnendeuren raakten beschadigd. Er werd toen ook nog een niet-ontplofte cobra in de hal gevonden.

De van origine Turkse familie – vader, moeder en drie kinderen – was hevig geschrokken. Het is nog onduidelijk waarom het gezin nu voor de tweede keer slachtoffer is van een aanslag met vuurwerk, zoals de politie het noemt. De politie start een onderzoek op en laat in de loop van de ochtend de Forensische Opsporing komen om sporen veilig te stellen.

De Hungerstraat in de nacht van vrijdag op zaterdag. © News United

Eerder op Urk

Dat vuurwerk grote schade kan aanrichten wanneer het in een woning ontploft, bleek begin november al op Urk. Daar werd ook een explosief door de brievenbus geduwd. Een enorme ravage was het gevolg. Het gezin dat er woonde liep ook emotionele schade op. ,,We slapen kort. We moeten hier doorheen’’, stelde de man des huizes destijds. Een 28-jarige man werd opgepakt.