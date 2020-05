‘Deventer gooit met zonneparken Sallands coulissenlandschap te grabbel’

‘Groene’ organisaties en bedrijven vrezen voor de vernieling van het traditionele Sallandse coulissenlandschap rond Deventer. Ze maken zich grote zorgen over de ‘plannen’ van het gemeentebestuur om honderden hectares aan zonneparken mogelijk te maken in het buitengebied. ,,Dat het uitgerekend dan een GroenLinks-wethouder is die ons landschap naar de knoppen helpt.”

Het op grote schaal aanleggen van zonneparken zorgt niet voor verduurzaming, maar juist voor ontgroening en veel minder klimaatvriendelijke landbouw. Dat betoogt schrijver en journalist Michiel Bussink uit Lettele in een brandbrief aan de Deventer gemeenteraad. Bussink, directeur van Stichting Land en Keuken, schreef die mede namens de landelijk opererende Vereniging Nederlands Cultuurlandschap en De Melkbrouwerij uit Lettele, in 2019 nog verkozen tot groenste ondernemer van Overijssel.



Zonneparken op grote schaal in het buitengebied zorgen voor minder ruimte voor onderdelen als bosjes, heggen, hagen en poelen, betoogt Bussink. Die zijn juist broodnodig om extensieve en klimaatvriendelijke landbouw mogelijk te maken, schrijft hij namens de organisaties.

De bosjes, heggen, hagen en poelen vormen juist een essentieel element van het Sallandse coulissenlandschap. Dat landschap is kenmerkend voor delen van Noord- en Oost-Nederland. Het halfopen landschap dankt zijn naam aan de afscheidingen door voornamelijk rijen bomen, houtwallen en heggen, waardoor het het karakter van een toneel met coulissen heeft.

Collegevoorstel

Saillant is dat Bussink meeschreef aan het verkiezingsprogramma van GroenLinks. Duurzaamheidswethouder Carlo Verhaar is van diezelfde partij. Bussink: ,,Wat ik ernstig vind, is dat het uitgerekend een GroenLinks-wethouder is die ons landschap naar de knoppen helpt.” Verhaar reageert: ,,Dit is geen GroenLinksvoorstel, maar een collegevoorstel.”

Deventer wil in 2030 energieneutraal zijn. Daarvoor is 3600 terrajoule energie nodig. Vanuit die ambitie ligt het aantal van 800 hectare aan zonnepanelen in het buitengebied op tafel. Het kunnen er ook minder zijn, maar dan zijn bijvoorbeeld meer windmolens nodig rond Deventer.

De gemeenteraad moet nog een richting daarin aangeven, maar dat is door de coronacrisis vertraagd. Verhaar: ,,Ik durf gerust te beloven dat we geen 800 hectare aan zonnepanelen gaan aanleggen. Dit is wat we met de huidige techniek nodig hebben, maar ik weet zeker dat het dat niet wordt. Elke twee jaar gaan we herijken.”

Inventarisatie

Volgens Verhaar liggen er ‘zeker’ geen plannen om 800 hectare aan zonnepanelen in het buitengebied aan te leggen. ,,Iedereen die een zonnepark wil aanleggen moet bovendien alle normale inspraakprocedures doorlopen. Landelijk blijkt dat dan 50 procent van de plannen sneuvelt.”

Grondverkoop voor zonnepanelen zorgt voor een prijsopdrijvend effect, vreest Bussink. Hij wijst op een negatief advies van het College van Rijksadviseurs, dat het Rijk adviseert over onder meer het landschap. ,,Daardoor is er juist minder grond beschikbaar voor de verduurzaming van de landbouw, terwijl dat juist de uitdaging is. ,,Zonnepanelen horen niet in de wei, maar op daken van woningen en bedrijven.” Volgens Verhaar levert het vol leggen van de daken met zonnepanelen, ‘maar 13 procent’ op van de energie die nodig is.”

Volledig scherm Een stel geniet van het landschap in het buitengebied bij Lettele. © FOTO HISSINK

Rem

Wat dan wel? Volgens de organisaties moet er als eerste een rem op het energieverbruik. ,,Het kan niet zo zijn dat ons landschap wordt vol gelegd met zonnepanelen om op klimaatneutrale wijze mega-reclamemasten langs de snelweg te verlichten.” Ook zien ze wat in het faciliteren van kleine windmolens van zo’n 10 tot 15 meter hoog, die dan zo’n tien huishoudens van stroom moeten voorzien.

Dat er iets moet gebeuren, daar is Bussink het mee eens ,,En ja: de wethouder zal ongetwijfeld zeggen dat het urgent is. Maar sommige dingen kun je niet lokaal oplossen, die moet je niet willen oplossen in het landschap.”

Glazen bol

Volgens Verhaar zit de rem op energieverbruik al in de cijfers verwerkt. ,,Daar zit al een flinke besparingscomponent in.” De zorgen zegt hij te begrijpen. Ook als GroenLinkser zeg ik: ik mag hopen dat niet het hele buitengebied vol komt te liggen met zonnepanelen. Dat zou ik ook vreselijk vinden.”