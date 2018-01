Deventer grijpt nog niet in bij rattenplaag

De gemeente Deventer lijkt op korte termijn geen extra maatregelen te namen tegen de overlast van ratten in verschillende wijken. Het per direct inhuren van een professionele ongediertebestrijder om de overlast te lijf te gaan wordt vooralsnog ‘te prijzig’ gevonden.

Ruim een maand geleden deden inwoners van Zandweerd via de Stentor nog een dringend beroep op de gemeente om maatregelen te nemen. De gemeente erkent het probleem, zo geeft ook verantwoordelijk wethouder Frits Rorink (CDA) aan in vragen van de partijen PvdA en D66 na de berichtgeving in deze krant. Er worden veel meer klachten gemeld over rattenoverlast. De meeste klachten komen uit Keizerslanden, gevolgd door meldingen uit Voorstad, Zandweerd, Binnenstad en Rivierenwijk. Het aantal meldingen nam afgelopen jaar met twintig procent toe.

Naar nu blijkt heeft de gemeente wel bij een professioneel rattenbestrijdingsbedrijf naar drastische maatregelen geïnformeerd, maar vindt ze de oplossing te duur. Dat bevestigt woordvoerder Maarten Jan Stuurman. ,,We zetten in op preventie.’’ Onder meer in Hengelo is een rattenplaag effectief bestreden door de dieren via een sensor in het riool op te sporen en daarna meteen elektronisch te doden. Dat gebeurde daar door het inschakelen van een gespecialiseerd bedrijf.

Verantwoordelijk

Rorink stelt dat de gemeente werkt aan een ‘integraal plan van aanpak’, dat moet binnen drie maanden klaar zijn. Circulus-Berkel is door de gemeente ingehuurd om rattenoverlast in de openbaren ruimte te bestrijden. Dat doet zij met drie ongediertebestrijders voor alle Circulus-gemeenten. Voor de rattenoverlast in huizen, zijn bewoners zelf verantwoordelijk. Bewoners van de Zandweerd stelden eerder in deze krant dat de ratten vanuit het kapotte riool de huizen binnenkomen.

De gemeente geeft aan dat rattenoverlast landelijk toeneemt, vanwege het verbod op gif. Ook wijst zij op de verantwoordelijkheid van inwoners zelf; laat buiten geen troep slingeren om de ratten makkelijk aan eten te laten komen. Om de bewoners daar op te wijzen zijn recent bordjes geplaatst.