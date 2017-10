Deventer grillroom weekend dicht na brand

VideoDe vrijdagavond door een brandje getroffen Grillroom Marmaris aan de Brink in Deventer blijft in elk geval dit weekeinde gesloten. De broer van de eigenaar die zaterdagochtend aanwezig was, liet weten dat het erop lijkt dat de schade mee lijkt te vallen. Nader onderzoek moet uitwijzen of die inschatting juist is. Een in brand gevlogen frituurplan was de oorzaak van de brand.