Deventer haalt groot regionaal sorteercentrum binnen voor textiel

Deventer krijgt een groot textielsorteercentrum, waar tientallen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen werken. In het sorteercentrum moet een aanzienlijk deel van het textiel worden verwerkt dat afvalbeheerder Circulus-Berkel ophaalt in acht gemeenten.

Circulus-Berkel is zelf initiatiefnemer van het plan. De afvalbeheerder gaat het sorteercentrum opzetten, maar niet zelf exploiteren. Dat wordt overgelaten aan een andere partij. Om welke partij het gaat, wil Circulus-Berkel vrijdag pas bekendmaken. De gunning van de aanbesteding is sinds vandaag definitief.

Meerdere gegadigden

Deventer was niet als enige vestigingslocatie in beeld. Ook Zutphen was in de race. Dat de keuze is gemaakt voor Deventer, bevestigen verschillende bronnen onafhankelijk van elkaar. Het is de bedoeling dat in het sorteercentrum tientallen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag kunnen. Het gaat volgens Circulus-Berkel om 30 tot 45 arbeidsplaatsen, naast meerdere begeleiders.

Quote ReShare exporteert een groot deel naar het buitenland. Vanaf daar bestaat geen zicht meer op werk­om­stan­dig­he­den

De regionale afvalbeheerder wil met het sorteercentrum meer zekerheid inbouwen over de kringloop van het textiel, als ook sociale werkgelegenheid creëren. Bij de acht aandeelhoudende gemeenten van Circulus-Berkel bestaan nu nog twijfels over waar het textiel na inzameling en afzet in het buitenland belandt. Kinderarbeid in derdewereldlanden wordt niet uitgesloten.

Derdewereldlanden

De afvalbeheerder haalt jaarlijks zo'n 2.100 ton aan textiel op. In de huidige situatie wordt alle ingezamelde textiel die niet bruikbaar is voor kringloopbedrijven, verkocht aan ReShare, het textielsorteer- en distributiecentrum van het Leger des Heils. ReShare exporteert vervolgens een groot deel ongesorteerd naar het buitenland, waaronder derdewereldlanden. Vanaf daar bestaat geen zicht meer op werkomstandigheden.