Deventer haalt met Sligro 'grote vis' binnen

De werkgelegenheid bij de Sligro in Deventer bestaat straks voor een deel uit nieuwe banen, alhoewel directeur Van Iperen nog geen getallen wil noemen. Sligro bevoorraadt horeca en horeca-gerelateerde bedrijven. Die bevoorrading doet Sligro nu vanuit Enschede. Die locatie gaat dicht en verhuist naar Deventer. Op A1 voegt Sligro de distributie van frisdrank, koffie en wijn toe. Die groothandelsactiviteiten heeft Sligro overgenomen van Heineken, dat in Deventer aan de Maagdenburgstraat zit.

Van Iperen: ,,Er gaan veel vacatures komen voor het nieuwe distributiecentrum. We hebben veel meer mensen nodig dan dat er nu opgeteld werken in Enschede en Deventer. We verwachten ook dat enkele mensen in Enschede niet meegaan.''

Sligro koopt een kavel van ruim 4,8 hectare. Met dat aantal heeft Deventer meteen het minimaal aantal te verkopen hectares per jaar voor 2018 binnen. Zodat de miljoenenverliezen op Bedrijventerrein A1 niet verder in de min schieten.

Impuls

De komst van Sligro geeft de belangstelling voor vestiging in Deventer een impuls, verwacht een opgetogen wethouder Frits Rorink (CDA). ,,We hebben altijd geloof gehouden in A1. We hebben al vaker geroepen dat er de laatste anderhalf jaar steeds meer interesse is voor A1 en er gesprekken zijn. Met Sligro en hotel Van der Valk, dat al aan het bouwen is, wordt dat daadwerkelijk zichtbaar langs de A1. Dat zijn ook hele bekende namen.''