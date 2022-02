‘Deventer had verborgen agenda met uitschrijven woonwagenbewoners’

Waarom station Deventer een pareltje is en toch laag scoort bij NS (maar beter dan Zutphen)

Een ranglijst van stations. NS en ProRail hebben (opnieuw) onderzocht hoe de reiziger de stations in Nederland waardeert. Het Noord-Hollandse Overveen staat op 1. Rotterdam-Zuid onderaan. Dalfsen scoort voor oostelijk Nederland het best, dit station staat op plaats 6. Daarna is het zoeken naar stations in deze regio. Waarom zo Deventer relatief laag in de ranglijst?

13 februari