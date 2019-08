Deventer handhavers gaan de strijd aan met het imago van de verdwenen stadswacht

poll Nieuwe ‘boerenpar­tij’ kansrijk? ‘Misschien moeten ze Bennie Jolink bellen’

15:00 Veertig jaar na het ter ziele gaan van de Boerenpartij in de landelijke politiek krijgt Nederland een nieuwe partij die zich specifiek richt op boeren. Dat is tenminste de wens van Deventenaar Caroline van der Plas (52) die met haar nieuwe BoerBurgerBeweging mee wil doen aan de komende Tweede Kamerverkiezingen. Maar heeft dit nieuwe initiatief kans van slagen? Politicoloog en historicus Koen Vossen heeft er een hard hoofd in: ,,Misschien moeten ze Bennie Jolink even bellen.”