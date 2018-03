Lebuinus decor voor groot congres over winkels

10:55 Deventer Hoe krijgen winkels in binnensteden, wijkwinkelcentra en dorpen die bijvoorbeeld door concurrentie van internet het moeilijk hebben een impuls? Deze en andere vragen staan maandag centraal in een groot congres in de Deventer binnenstad. Naar verwachting komen vanuit de gehele provincie en daarbuiten honderden mensen af op het programma.