Deventer heeft meer tijd nodig voor aanpassing zwarte piet, maar hij verdwijnt

VIDEO Beesten­markt schrikt wakker door dertiende autobrand in Deventer in paar maanden tijd

7:37 Op de Hoge Rij in Deventer is vannacht de dertiende auto in een bijna drie maanden tijd in brand gestoken. Na 3 weekenden ‘rust’ sinds de laatste brand - toen gingen er 3 auto’s in één weekend de fik in - was het vannacht weer raak. De galerij van de bovengelegen flats stond volledig vol rook, maar de huizen hoefden niet ontruimd te worden.