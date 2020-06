Deventer heeft samen met Enschede verreweg de meeste autobranden in de regio

Vananacht is de elfde auto van 2020 in Deventer in vlammen opgegaan. Vorig jaar vlogen in in de laatste drie maanden van 2019 al 13 auto's in brand. Veelal na brandstichting. Is Deventer zo langzamerhand de hoofdstad qua autobranden?