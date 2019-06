Deventer heeft weer een ‘echte’ burgemeester - waarnemer Ron König nu officieel geïnstalleerd

De bijzondere vergadering met tal van muzikale en theatrale intermezzo's werd geleid door Erik Stegink, plaatsvervangend voorzitter van de Deventer gemeenteraad. ,,We nemen afscheid van een waarnemend burgemeester en verwelkomen een nieuwe burgemeester. Laat dat nu dezelfde persoon zijn. ,,De König is dood, lang leve de König.” Daarna las griffier Alex Kerver het Koninklijk Besluit van 13 mei 2019 voor, waarin Ron König tot burgemeester van Deventer is benoemd.

Stralen

De daadwerkelijke benoeming van de nieuwe burgemeester was een taak voor commissaris van de koning Andries Heidema, toevallig ook oud-burgemeester van Deventer. Heidema maakte meteen duidelijk dat het voor hem bijzonder was om zijn eigen opvolger te mogen benoemen. ,,In je waarnemerschap is gebleken dat je van Deventer bent gaan houden en Deventer van jou. Je straalt oprechte interesse voor anderen uit. Het is mooi dat je burgervader en burgemeester bent. Dat heb je als waarnemer met verve laten zien", stak Heidema de loftrompet.

Bijzonder

,,En toen gebeurde iets bijzonders, je solliciteerde. Jij moest gewoon opboksen tegen de andere kandidaten. Men wist precies wat je met Ron König als burgemeester kreeg. Dat voor jou is gekozen, laat wel zien dat je echt een talent ben. Deventer verloor zijn burgemeester aan de provincie, maar nu heeft Deventer zelf een koning; Ron König.” Nadat König ten overstaan van Heidema (en een volgepakte hal van het stadhuis) de belofte aflegde, had Deventer weer een kroonbenoemde burgemeester.

Aanpakker

Daarmee was het nog niet gedaan met de toespraken. Als eerste loco-burgemeester mocht ook Liesbeth Grijsen het woord voeren. Zij benadrukte dat het voltallige college blij is dat König ook na het waarnemerschap blijft. De nieuwe burgemeester is een aanpakker, weet ze uit ervaring, maar hij is ook open, eerlijk en betrouwbaar. Je bent je snel thuis gaan voelen in onze gemeente. Na je voordracht ben je meteen op zoek gegaan naar een huis. Dat is heel snel gelukt. Je wordt een inwoner van De Worp.” Toen Grijsen na haar toespraak de ambtsketen overhandigde droeg König voor het eerst als kroonbenoemde burgemeester de ketting die hem onderscheidt als eerste burger.

Volledig scherm eerste loco-burgemeester Liesbeth Grijsen hangt burgemeester Ron König de ambtsketen van Deventer om © Yang Yang Chiu

Hamer

Uiteraard kan een burgemeester als voorzitter van de gemeenteraad niet zonder de voorzittershamer. Die kreeg hij overhandigd van Erik Stegink, die König ook nog even toesprak en vooral de nieuwe burgemeester van harte welkom heette in zijn oude/nieuwe rol. Want: ,,Waarnemen is iets anders dan een echte burgemeester zijn. Wij kijken als raad uit naar die volgende stappen.”

Thuiskomen

In zijn installatietoespraak liet Ron König blijken het gevoel te hebben ‘thuis te komen’. In Deventer, dat hem doet denken aan Doesburg, de stad waar hij geboren en getogen is, maar ook in het ambt van burgemeester. De afgelopen elf maanden heeft hij kennis kunnen maken met dit ambt en met de gemeente Deventer. En beide smaakten overduidelijk naar meer. ,,Ik maakte snel kennis met de rol van beslisser, met de rol van boegbeeld en met de rol van burgervader. Het ambt voelt voor mij als thuiskomen, als een bestemming. Ik wil er graag verder in groeien.”

Kennismaking

König beschouwt de rest van het jaar nog als kennismakingsperiode en staat open voor suggesties als het gaat om een kennismaking met een bijzondere plek of een bijzondere inwoner. Hij wil een burgemeester voor alle inwoners zijn en belooft zich met hart en ziel in te zetten voor Deventer.

Opgaven

Volgens de nieuwe burgemeester staat Deventer de komende jaren voor twee belangrijke opgaven: het realiseren van een duurzame economische groei die vervolgens leidt tot energieneutraliteit. Tevens constateert hij er een aanzienlijke groep inwoners is die niet het gevoel heeft erbij te horen. König wil zich ervoor inzetten dat iedereen in Deventer die wil meedoen, ook kan meedoen.

Als portefeuillehouder veiligheid zegt de eerste burger toe ‘de mogelijkheden van het bestuursrecht te gebruiken om Deventer veilig te houden’.

Vertrouwen

Bovenal noemt König het ‘een eer en een voorrecht om burgemeester van een zo mooie, authentieke, eigenwijze en vernieuwende gemeente als Deventer te zijn. Ik ga er alles aan doen om het in mij gestelde vertrouwen waar te maken'.