Deventer helden van tv-programma de Wasstraat beleven première alsnog in eigen VIP-room

Turkse Deventena­ren willen islamiti­sche begraaf­plaats: ‘Deze stad is mijn thuis, hier wil ik begraven worden’

12 december Begraven worden in het oorspronkelijke ‘thuisland’, het is voor steeds meer Turkse Deventenaren minder vanzelfsprekend. Voor de jongste generaties is de stad in alle opzichten hun thuis. Vandaar de wens voor een échte islamitische begraafplaats. Voor álle islamitische stromingen en niet alleen voor van oorsprong Turkse moslims, in Deventer. ,,Ik ben in Deventer geboren en getogen, daar wil ik ook begraven worden.”