Deventer helpt met miljoenen euro’s huishoudens en instellingen door energiecrisis

Rommel­markt Harfsen in teken van vereni­gings­le­ven

De traditionele rommelmarkt in Harfsen komende zaterdag in Dorpshuus Hoeflo staat geheel in het teken van het verenigingsleven in het dorp. Alle opbrengsten gaan naar dertien organisaties, van onder meer de Beatrixschool in Harfsen tot aan volleybalvereniging Forza en de protestantse gemeente.

6 oktober