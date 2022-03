Deventer helpt Oekraïne: Auping levert 200 bedden voor opvanglocatie

In eerste instantie schatte de gemeente Deventer dat er plek zou zijn voor 300 vluchtelingen uit Oekraïne. Maar nu de indeling concreet wordt, is dat aantal teruggeschroefd naar 200. ,,De kwaliteit moet in orde zijn, zeker als mensen er misschien langer moeten blijven’’, vertelt woordvoerder Maarten Jan Stuurman.

Van alles gaande

Wanneer de Oekraïense vluchtelingen naar het pand komen, dat wordt aangeboden door eigenaar 1618 Vastgoed, en hoe de groep is samengesteld, is nog niet duidelijk. Maar ondertussen gebeurt er wel van alles om pand klaar te maken voor hun komst. Rudie Jansman is de man die met zijn team - de pandeigenaren, studenten van Aventus, de buurtvereniging en vele andere vrijwilligers - de boel aanstuurt.

Het team van studenten van Aventus en hun begeleiders is met hulp van Deventer installateurs bezig met allerlei installatiewerk, Auping heeft 200 bedden toegezegd, de bedrijven in de buurt hebben via de buurtvereniging al van alles geregeld: van ICT tot en met wegbewijzering. Kringloopwarenhuis Het Goed verzamelt spullen en zo is er van alles gaande.

Wil je iets doen?

Wie een steentje wil bijdragen, kan kijken op Deventer.nl/Oekraïne-hulp. Daar staat precies welke menskracht en spullen er nog nodig zijn. Via Jansman komt vraag en aanbod vervolgens samen. De website fungeert ook als informatievoorziening en wordt dagelijks gecontroleerd en geactualiseerd.

Daarnaast vertelt Stuurman dat Oekraïeners zich vanaf maandag kunnen inschrijven bij de gemeente om een bsn-nummer aan te vragen. Daarmee kunnen zij op zoek naar een baan. Het banentraject besteedt de gemeente uit aan KonnecteD. ,,Zij zorgen ervoor dat hun talenten gekoppeld worden aan een mogelijk beschikbare baan.’’