Deventer hengelt naar prijs met Krasse Fratsenfestival

De jury onder leiding van Hedy d'Ancona kwam naar Deventer om een oordeel te vormen. De juryleden werden onthaald met het Krasse Fratsenfestival en zagen hoe ouderen in Deventer met kunst bezig zijn.

Naam

De naam vonden ze in Deventer maar niets, zegt burgemeester Andries Heidema. 'Age Friendly Cultural City' werd dan ook snel omgedoopt tot het Krasse Fratsenfestival, waar culturele organisaties uit de Deventer en omstreken laten zien waar ouderen toe in staat zijn. En dat is heel wat. Er werd geschilderd, theater gemaakt, gezongen en verteld over het nieuwe buurtmuseum in Borgele waar ouderen hun werk kunnen exposeren en er werden foto's getoond.

Liedjesschrijvers

Bij een van de projecten zijn ouderen gekoppeld aan liedjesschrijvers uit Deventer. Samen maakten ze een lied over het leven van de oudere. ,,Het was een soort blind date'', zegt zangeres Lise Low. Ze werd gekoppeld aan de 74-jarige Diny Schol. De twee hadden meteen een klik. ,,Diny vertelde dat ze altijd droomde om in de spotlights te staan.'' Net als haar vader, die operazanger was. Maar het leven liep anders, al stopte ze nooit met dromen. Samen met kleindochter Sofie en Lise stond Diny alsnog in het spotlicht toen ze met z'n drieën het lied vertolkten voor de jury.

Belangrijk

Burgemeester Heidema vindt kunst voor ouderen belangrijk. ,,Als je een dagje ouder wordt, wordt je wereld vaak kleiner.'' Dat biedt ook mogelijkheden, aldus de burgemeester ,,Heel veel dingen ontwikkel je niet in je leven. Dit is een kans op een herstart en je kunt dan nieuwe gaven en kwaliteiten ontwikkelen. Daardoor gaan de oogjes weer glimmen'', zegt Heidema.

Buurtmuseum

Tineke Posthumus van Fit-ART heeft het festival georganiseerd en zegt dat het niet alleen om de prijs gaat. De ouderen laten graag zien wat ze in huis hebben. ,,Neem dat buurtmuseum in De Schalm in Borgele. We waren bang dat daar niemand op af zou komen, maar inmiddels is rond het museum al een heuse 'community' ontstaan.''

Platvoet

In Deventer is Fit-ART actief in de wijken Borgele, Platvoet en Zandweerd. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheden op de Worp. ,,We hopen dat we de prijs van 20.000 euro winnen, dan kunnen we ook uitbreiden naar Colmschate'', zegt Posthumus. Diny Schol vreest dat de prijs van levensbelang is voor de Deventer projecten. ,,Anders stoppen die misschien'', zegt ze. ,,Dat mag niet gebeuren.''