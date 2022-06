Deventer hondenbaasjes vrezen ‘gevaarlijk’ plantje op uitlaatveldjes: ‘Gaan over enkele weken maaien’

met video De strijd van Albertha, Jordi en Jannie voor onderwijs in het Nedersak­sisch: ‘Die taal is thuis’

Nee, ‘plat’ is niet minder waard. Docenten uit de regio zetten zich steeds meer in voor onderwijs in en over het Nedersaksisch. De Stentor schoof aan bij een les op een basisschool in Genemuiden. Boodschap 1: Nedersaksisch leren is goed voor je (hersenen)!

