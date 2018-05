Deventer hondje Bekko is herenigd met zijn dolblije eigenaar

Examense­cre­ta­ris Frank de onzichtba­re topsporter op Het Vlier in Deventer

19 mei Deze ochtend is de directeur nog in z'n auto gesprongen om een examenkandidaat op te halen. Twee minuten voor half tien was de jongen binnen. Verslapen, maar nipt op tijd. Examensecretaris Frank Snijders wist het denkbeeldige zweet van zijn voorhoofd. Terwijl er ogenschijnlijk geen rimpeling is voor de 600 eindexamenkandidaten van het Vlier doet het examenbureau deze weken aan topsport.