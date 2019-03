Deventer hoort 3 april wie de nieuwe burgemeester wordt

Hoewel het een voordracht betreft, moet het gek lopen wil de minister van Binnenlandse Zaken de keuze van de gemeenteraad niet volgen in zijn voordracht aan de koning. Het is de bedoeling dat de nieuwe burgemeester op 6 juni wordt beëdigd.

Besloten vergadering

In totaal hebben dertig kandidaten naar het ambt van eerste burger in Deventer gesolliciteerd. Andries Heidema, Commissaris van de Koning in Overijssel heeft alle sollicitanten met de vertrouwenscommissie besproken op benoembaarheid. Vervolgens is de commissie aan het werk gegaan. Zij brengt hier in de besloten vergadering van 3 april verslag over uit en doet daarbij een aanbeveling. Hierbij zijn alleen de raadsleden, de griffier en de adviseur van de vertrouwenscommissie aanwezig.