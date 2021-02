Deventer horeca boos over boetes bij maaltijden bezorgen: ‘Maakt het horeca nóg moeilijker’

Horecatij­gers zonder nachtleven komen niet meer in slaap: ‘Je mist zelfs de puinzooi na een uit­gaansnacht’

18 februari De horeca beleeft zware tijden door de lockdown. Zaken zijn al maanden dicht, inkomsten drogen op. Uiteraard domineert die financiële ellende het nieuws, maar er speelt meer. Horecapersoneel dat gewend was om door te gaan tot diep in de nacht, worstelt zich nu door de dag. ’s Avonds de slaap vatten? Lukt niet. En: kom je als alles weer normaal is wel terug in het nachtritme? ,,Ik ben al wat ouder, dat kon straks weleens lastig worden.”