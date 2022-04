Deventer horecatycoon en vastgoedreus voor de rechter om pand aan de Brink: ‘Kunnen jullie hier écht niet uitkomen?’

GA Eag­les-spits Crowther krabbelt op na hartproble­men en vindt weg terug naar het veld: ‘Nieuwe club in eerste divisie lijkt me wel wat’

Een jaar geleden was er die grote onzekerheid. Twijfels of de bal ooit nog aan zijn voet zou kleven en of doelpunten maken, zijn grote passie, mogelijk zou zijn. Maandenlang balanceerde Sam Crowther op een angstvallig dun koord van pijn, gezondheid en verdriet door een ontstoken hartspier. Sinds vorige week heeft de 22-jarige aanvaller van Go Ahead Eagles de weg naar het veld weer gevonden.

17 april