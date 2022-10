Deventer horecatycoon Sahin kruipt door het oog van de naald: veiling inboedel zeven zaken van tafel

Verkoper krijgt brillendie­ven in het oog: tweetal (26 en 27) aangehou­den op Brink in Deventer

Een brillenverkoper in Deventer hield goed een oogje in het zeil. Op klaarlichte dag sloegen brillendieven donderdag toe in de Hans Anders op de Brink. Een medewerker kreeg ze in de gaten. De twee mannen van 26 en 27 jaar werden op heterdaad betrapt.

30 september