Deventer houdt vast aan ontruiming Villa Kakelbont

Zeecontainer

De bewoner is in de oude dienstwoning van de Gasfabriek getrokken nadat hij vorig jaar zomer op straat was komen te staan - 'buiten mijn schuld'. Een poosje op straat, in een roestige lekkende zeecontainer, in een caravan op het terrein, maar toen dat te koud werd in de woning. De gemeente stelt dat het pand onveilig is. Het dak zou lekken, er is geen gas en elektriciteit, geen stromend water en hoe zou Huitink zich warm houden, anders dan door stoken van een houtkacheltje of zelfs open vuur, vroeg de advocaat zich af. Het pand zou met de week verder verloederen. Daarnaast zou met bewoning een veiligheidsrisico vormen voor het nabijgelegen Akzo Nobel.