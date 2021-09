Deventer houdt weer miljoenen over, maar bestrijdt dat geld tegen plinten stadhuis klotst

De miljoenenmeevaller volgt nadat Deventer over heel 2020 al 9 miljoen euro overhield. Die plus kwam ook door corona, die de samenleving deed stilvallen. Normale uitgaven, zoals vervoer voor mensen/scholieren met een zorgindicatie of (sociale) activiteiten in de wijk of voor jongeren (meedoen), bleven daardoor achterwege. Steunmaatregelen vanuit het rijk zette Deventer slim in, wat kosten bespaarde. Het thuiswerken van ambtenaren gaf kostenvoordelen in de bedrijfsvoering.