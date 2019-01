Deventer houdt zijn adem in over Viking

Bijna 80 Overijssel­se vrijwilli­gers en -clubs maken kans op 1000 euro

11:34 Duizend euro kunnen genomineerde vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in Overijssel winnen. Op acht februari worden de winnaars van de Vrijwilligersprijs Overijssel bekendgemaakt in het Provinciehuis in Zwolle. Stemmen voor de publieksprijs is nog mogelijk.