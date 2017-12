Deventer huisvest verdedigers mensenrechten

Noodvisum

Deventer is de elfde Shelter City in Nederland. Justice and Peace selecteert de mensenrechtenactivisten die een noodvisum krijgen. In eigen land worden deze activisten ernstig bedreigd. In Nederland kunnen zij hun werk in veiligheid voortzetten en opleiding volgen. Daarna keren zij terug. De eerste mensenrechtenactivist in Deventer komt hier in september 2018.