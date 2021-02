Deventer huldigt Thomas Krol op afstand, kinderen vragen wereldkampioen hemd van het lijf

Hongaarse winkel in Deventer: ‘Jullie zijn gek op onze wijn en chocola’

24 februari Poolse supermarkten zijn er inmiddels volop in Nederland, maar winkels met Hongaarse producten zijn nog dun gezaaid in Nederland en alleen in het westen te vinden. Sinds begin deze maand is er echter ook de ‘Hongaarse winkel Deventer’, waar ook veel Nederlanders blijken te komen. ,,Jullie zijn gek op onze wijn en chocola, maar ook op onze paprikacrème.”