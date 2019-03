Deventer in de stank door brand Wilp, meldkamer overspoeld met telefoontjes

update & video Grote brand in Wilp na uren onder controle: ‘Blussen met water gaat niet’

10:06 Bij vuilverwerker Attero in Wilp is gisteravond een grote brand uitgebroken. De brandweer meldde tegen 03.00 uur dat het vuur onder controle was. Vervolgens werd gestart met de nabluswerkzaamheden. In verband met de enorme rookontwikkeling werd een NL-Alert verstuurd. Omwonenden werd geadviseerd ramen en deuren te sluiten. Ook is er een dringend advies vanuit de brandweer verspreid ten aanzien van vrijgekomen roetdeeltjes.