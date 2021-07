Deventer in dubio over geluidsonderzoek naar overlast motorgeluid: ‘Er zijn geen normen voor’

VIDEO Kolkende rivier verwoest levenswerk van Nederlands B&B-stel in de Duitse Eifel

19 juli Ze waren voor het eerst een heel weekend volgeboekt na twee zware coronaseizoenen met nauwelijks gasten. Hun laatste centen waren in het opknappen van hun onderneming in de Duitse Eifel gestopt, toen de natuur vorige week keihard toesloeg. De Bed & Breakfast van het Nederlandse stel Vincent Knol en Yvette Bosch is volledig geruïneerd door de Ahr, een lieflijk stroompje dat woensdag veranderde in een kolkende massa van water, puin en modder. ,,En toch hebben we geluk gehad.”