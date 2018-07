Deventer is klaar voor de Stelten

De stad gonst deze hele week al. Artiesten gaan oefenen, er worden duizenden dozen gevouwen en de honderden vrijwilligers en medewerkers krijgen te horen waar en wanneer ze aan het werk moeten. De stad wordt niet hermetisch afgesloten. ,,Er wordt elk jaar weer over de veiligheid gesproken. Maar afsluiten is geen haalbare kaart'', zegt Anjo de Bont van de organisatie. Er zijn ruim 150 voorstellingen op verschillende locaties in en rond de stad. Stiekem begint het donderdagavond al met een besloten voorstelling op de Worp voor mensen die uitgenodigd zijn door het Rode Kruis. Dan gaat op de Worp al de luchtballon van Cirque Inextremiste te zien.

,,De binnenvoorstellingen waarvoor een bijdrage betaald moet worden lopen ook prima'', zegt De Bont. Maar tot haar verbazing is er minder animo voor de voorstelling in de kleine zaal van de schouwburg. Het gaat om Compagnie Ea Eo dat de voor Nederland premiere speelt van All the Fun. ,,Het is echt mijn persoonlijke tip. Het is zo bijzonder wat zij doen. Maar ik kan me voorstellen dat het te moeilijk is om vanuit tekst te bedenken wat ze precies doen. Het is een jongleuract, maar daarmee ben je er niet.''