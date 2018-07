Deventer is straks mooie nieuwe bieb rijker, nu de omgeving nog

Ruzie over toekomst Deventer Speelgoedmuseum

10:13 Museumorganisatie Deventer Verhaal richt de pijlen op ondernemer Henry Franken in de strijd om het Speelgoedmuseum. Volgens directeur Garrelt Verhoeven van Deventer Verhaal is ondernemer Henry Franken ervandoor gegaan met bedrijfsplan dat door de museumorganisatie is geschreven voor het museum in een nieuwe opzet.