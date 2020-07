Deventer is topstuk uit 1477 rijker: eerste boek ooit gedrukt aan IJssel terug in stad

Het gaat om het boek met de titel Liber bibliae moralis, gedrukt door Richard Pafraet. De drukker uit Keulen vestigde zich in de vijftiende eeuw in Deventer en drukte in 1477 het boek in de Hanzestad. Het was daarmee het eerste boek dat in Deventer gedrukt werd en het begin van een rijke boekdrukkunst in de stad, die daarmee nationaal en internationaal bekend werd.