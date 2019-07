Deventer is wetenschappelijk proefkonijn: hoe organiseer je het best ouderenzorg?

update & video Gaslek winkelcen­trum Keizerslan­den in Deventer: alle klanten met spoed winkels uit en straat op

9 juli Winkelcentrum Keizerslanden in Deventer is vanmiddag korte tijd volledig ontruimd. In de Albert Heijn roken zowel medewerkers als klanten een gaslucht. Daarop is de brandweer gebeld.